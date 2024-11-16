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Диана Шурыгина рассказала о роскошной жизни и личном поваре

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Диана Шурыгина, известная блогерша, получившая широкую известность после скандала 2016 года, рассказала в интервью с продюсером Георгием Иващенко, что её нынешний заработок позволяет нанимать личного повара.

Диана Шурыгина рассказала о роскошной жизни и личном поваре
Фото: rutube.ru by Первый канал, PDM

В разговоре с продюсером Диана отметила, что стремится максимально использовать каждый день и не переживать по пустякам.

"Мне нравится вот такая лёгкая беззаботная жизнь. Гулять с собакой, путешествовать", — поделилась Шурыгина.

Девушка не стала скрывать, что обеспечивает свои потребности самостоятельно, но всё же надеется встретить настоящего мужчину, который будет значительно старше её.

После громкого скандала, связанного с обвинением в изнасиловании, Диана стала популярной в социальных сетях и теперь зарабатывает на рекламе.

Ранее Чулпан Хаматова рассказала о том, как пострадала в Латвии из-за русского языка.

Уточнения

Изнасилование Дианы Шурыгиной произошло 31 марта 2016 года в Ульяновске и вызвало значительный общественный резонанс.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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