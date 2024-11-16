Алёна Апина призналась, что развод помог ей понять, что жизнь прекрасна

60-летняя певица Алёна Апина после сериала "Комбинация" снова стала востребованной и журналисты охотно берут ум неё интервью.

Фото: YouTube канал Алёна Апина by Скриншот видео YouTube канала Алёна Апина, PDM

Недавно бывшая участница популярной группы рассказала о разводе с отцом её единственной дочери и о записи альбома "Давай Так" после расставания.

"Не знаю, после развода что-то мне шарахнуло по голове. Видимо, свобода. И вот она как-то вылилась в такие мелодии, рифмы, тексты… Жизнь, по моему убеждению, одна, и она прекрасна. И никто кроме вас не сможет сделать ее достойной и привлекательной — только вы сами", — отметила исполнительница.

Она призналась, что сначала отказывалась от предложения об участии в сериале "Комбинация" вместе с подругой Татьяной Ивановой. Но потом её переубедили, и она не жалеет об этом.

Апина была замужем дважды. Её первым мужем был художник Валерий Апин, с которым она развелась через полгода семейной жизни. В 1991 году она познакомилась с Александром Иратовым, а в 2001 году у них родилась дочь Ксения. В 2016 году пара рассталась.

Уточнения

Алёна А́пина — советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог.



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