Хаматова рассказала, как пострадала из-за русского языка в Латвии: дурацкая ситуация

В недавнем разговоре с шоуменом Михаилом Шацем*, признанным в РФ иностранным агентом, актриса Чулпан Хаматова поделилась неприятной историей, связанной с её спектаклем в Латвийском национальном театре.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

Она рассказала, что ей и её коллеге Максиму Суханову запретили играть спектакль из-за использования русского языка. В результате им пришлось играть в ангаре, что создало определённые неудобства из-за непогоды. Кроме того, в ангаре невозможно повесить кулисы, спрятать фонари, а звук в нём ужасный.

Чулпан Хаматова отметила, что ситуация сложилась крайне неприятная, так как изначально в театре были рады их постановке.

"А потом кто-то поднёс спичку, и всё стало совершенно неуправляемым. Здесь есть свои маргиналы. Несколько человек постоянно мутят воду в социальных сетях. Можно было отменить спектакли, но билеты были проданы", — пояснила народная артистка России.

Актриса не скрывает, что задумывается о переезде в страну, где к русскому языку и россиянам относятся более лояльно. С ней даже не хотят сотрудничать благотворительные фонды.

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Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.



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