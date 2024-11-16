Эль Фаннинг сыграет две роли в продолжении франшизы про Хищника

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эль Фаннинг исполнит две роли в фильме "Хищник: Пустоши". Действие картины развернётся в будущем на неизвестной планете, где появится главный персонаж — сам инопланетный охотник с дредами.

Фото: YouTube канал prosto_obo_vsyom by Скриншот видео YouTube канала prosto_obo_vsyom, PDM

По словам режиссёра Дэна Трахтенберга, этот герой станет центральным в сюжете, задавая тон истории. Он по-прежнему внушает страх, но в то же время вызывает эмоциональное сопереживание.

"Создать персонажа, с которым вы общаетесь, но который в то же время вас очень пугает, было непросто. Но захватывающе", — рассказывает Трахтенберг.

Он утверждает, что идея фильма возникла из желания создать ещё одну часть франшизы, которая расширила бы её границы, подобно "Добыче". Хотя теперь зрителям предстоит сопереживать Хищнику, в фильме появятся и люди, в том числе Эль Фаннинг, которая исполнит две роли.

Дэн Трахтенберг отмечает, что актриса столкнулась с серьёзными трудностями в процессе работы над фильмом — как с точки зрения драмы, так и с физической и логистической точки зрения.

Новая часть популярной франшизы выйдет 7 ноября 2025 года.

Уточнения

Мэ́ри Эль Фэ́ннинг — американская актриса, младшая сестра актрисы Дакоты Фэннинг.



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