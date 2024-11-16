Курение убивает режиссёра культового сериала Твин Пикс

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

78-летний создатель культового сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, которые стали результатом его многолетнего курения. У него диагностирована эмфизема, и теперь он не может обойтись без кислородной поддержки.

Фото: YouTube канал ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ by Скриншот видео YouTube канала ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ, PDM

Линч начал курить, когда ему было 8 лет. Он воспринимал это как неотъемлемую часть своего творчества. Дэвид неоднократно пытался бросить курение, но, к сожалению, пагубная привычка оказалась сильнее. Отказаться от неё он смог только когда услышал, что проживёт не больше недели, если продолжит курить.

"Я едва могу пройти через комнату, — говорит режиссёр. — Это похоже на то, как если бы на голове был надет полиэтиленовый пакет".

Культовый режиссёр, на собственном опыте переживающий смертельно опасные последствия вредных привычек, предостерёг людей от повторения его пути.

"Я действительно хочу, чтобы люди поняли: обязательно подумайте об этом. Вы можете бросить вещи, но они в конечном итоге убьют вас".

Уточнения

Дэ́вид Кит Линч — американский кинематографист, режиссёр фильмов.



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