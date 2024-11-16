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Деми Мур рассказала о расстройстве пищевого похудения: меня просили похудеть

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Голливудская актриса Деми Мур, известная по ролям в фильмах "Брюс Всемогущий" и "Иствикские ведьмы", рассказала, что в молодости столкнулась с расстройством пищевого поведения из-за давления одного из продюсеров.

Деми Мур рассказала о расстройстве пищевого похудения: меня просили похудеть
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Деми Мур в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью Elle актриса поделилась, что продюсер постоянно требовал от неё похудения. Ей приходилось быть строгой к себе и изнурять себя тренировками.

"Это было очень неловко и унизительно, заставляло меня мучиться. Я поставила себя как личность ниже", — вспоминает 62-летняя актриса.

Деми Мур призналась, что постоянно меняла себя ради разных ролей, пытаясь обрести внутренний покой. Однако достичь этого состояния ей удалось только тогда, когда она перестала зацикливаться на внешности.

Актриса воспитала троих дочерей от бывшего мужа, актёра Брюса Уиллиса. В настоящее время она уже стала бабушкой.

Ранее стало известно о новогоднем райдере Леонида Якубовича.

Уточнения

Деметрия Джин Мур (англ. Demetria Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), профессионально известная как Деми в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико)— американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, общественный деятель и мемуарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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