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Раскрыто главное условие новогоднего райдера Леонида Якубовича, связанное с популярной ТВ-игрой

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Леонид Якубович выразил готовность провести новогодние корпоративы за гонорар в размере 2,2 миллиона рублей. Продолжительность мероприятия составит 1,5 часа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в рамках выступления он не планирует проводить игру "Поле чудес".

Раскрыто главное условие новогоднего райдера Леонида Якубовича, связанное с популярной ТВ-игрой
Фото: Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Отмечается, что все детали предстоящего праздника должны быть согласованы с директором Якубовича. Кроме того, заказчикам необходимо предоставить подробный сценарий вечеринки и расписание.

Команда Леонида Якубовича готова оказать помощь в поиске опытного сценариста за дополнительную плату в размере от 25 до 50 тысяч рублей. При этом услуги профессионального сценариста с телевидения могут стоить около 250 тысяч рублей.

Телеведущий требует выполнить грим и обеспечить полноценное питание: два вида горячих блюд, два вида салатов, закуски, соки, кофе, минеральную воду, дорогое шампанское и виски Macallan.

Ранее Инстасамка обратилась к поклонникам с извинениями.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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