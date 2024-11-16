Записавшая альбом с Сергеем Шнуровым Инстасамка попросила прощения у своей аудитории

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Певица Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, обратилась к своим поклонникам с комментариями. Она выразила сожаление о том, что планирует продолжать эксперименты с музыкой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Инстасамки в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка обратилась к своим фанатам с призывом отказаться от ностальгии, чтобы их жизнь стала лучше. Она отметила, что не намерена возвращаться к старому рэпу, который, возможно, нравился аудитории.

"Есть определённые причины, почему я не хочу заниматься этой [старой музыкой] сейчас и здесь. Верни старую Дашу. Друзья, вы даже не представляете, сколько усилий я приложила, чтобы её вернуть", — поделилась своими мыслями артистка.

Она подчеркнула, что до сих пор продолжает возвращать ту Дашу, которая не успела сделать множество изменений во внешности.

В завершение, рэп-исполнительница попросила не беспокоить её подобными просьбами.

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Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер, солистка группы «Ленинград»; ранее — инстаблогер.



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