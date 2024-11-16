Раскрыто имя девушки, с которой Natan изменял жене до участия в реалити-проекте

В новом выпуске своего авторского шоу на YouTube журналистка Алёна Жигалова поделилась неприятной информацией. Она рассказала, что до участия в реалити-проекте "Звёзды в джунглях" рэпер Natan, настоящее имя которого Алишер Мирзохонов, изменял своей жене.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

По словам Алёны, артист часто заводил романы на стороне, а затем публично приносил извинения своей супруге, с которой они прожили вместе 12 лет.

"Я даже знаю ещё одну такую историю, которая пришла мне в директ. В общем, Natan, если имя модели Ксюши Гато тебе о чём-то говорит, то лучше бы тебе прийти ко мне на интервью и честно обо всём рассказать самому", — подчеркнула Алёна Жигалова.

Журналистка предупредила, что если рэп-исполнитель не поторопится, она возьмёт интервью у его любовницы. При этом девушка готова рассказать о своём романе с музыкантом, на фоне которого история на шоу покажется "детским садом".

Ранее на шоу "Ну-ка, все вместе!" прошло гендер-пати.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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