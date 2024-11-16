Басков и Лазарев устроили гендер-пати в эфире популярного ТВ-шоу

Ведущий шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия-1" Николай Басков и Сергей Лазарев устроили гендерную вечеринку для участницы программы Светланы Ким, которая ждёт ребёнка.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

После выступления исполнительницы Николай Басков вышел на сцену с конвертом в руках и объявил пол будущего малыша. При этом стена, на которой находились 100 экспертов, окрасилась в розовый цвет.

"Дорогие Светлана и Виктор! Ожидайте в своей семье Ким Аделину!" — с радостью объявил Басков.

Сергей Лазарев также присоединился к поздравлениям будущих родителей, выразив уверенность, что у них родится девочка.

Светлана Ким смогла расположить к себе членов жюри, которые поставили ей максимальный балл. Приглашённая гостья Люся Чеботина, защищающая таланты, подчеркнула, что каждый голос имеет значение.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о своих романах с коллегами.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.



Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.