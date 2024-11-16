Актриса Муцениеце раскрыла правду о романах с Чуйковым и Кологривым

Актриса Агата Муцениеце с лёгкостью призналась, что испытывала симпатию к своим коллегам Ивану Чуйкову и Никите Кологриву, однако их отношения не переросли в нечто большее.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

В эфире программы "Без масок" она рассказала, что с телеведущим Иваном Чуйковым у неё сложилась крепкая дружба, которую СМИ ошибочно приняли за роман.

"Эта информация быстро распространилась в СМИ. Признаюсь, мы сами немного подогрели этот слух. У нас даже была симпатия друг к другу, но мы решили остаться друзьями", — поделилась Муцениеце.

Также ей приписывали роман с актёром Никитой Кологривым, с которым она снималась в фильме "Я — медведь". Муцениеце не скрывает, что между ними промелькнула некая искра.

"В какой-то момент мы были увлечены друг другом, скажем так. Была небольшая химия", — отметила она.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала поведение Natan на шоу "Звёзды в джунглях".

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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