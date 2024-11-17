Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как достичь трендового эффекта ягодных губ с помощью макияжа?
Как гармонично обустроить спальню по принципам фэн-шуй
Бывший игрок "Динамо" предложил "Спартаку" продать четверых игроков
Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть
Ароматный пирог из слоеного теста с яблоками: идеальное лакомство для чаепития
Как вырастить перец чёрный дома: советы и секреты ухода
Учёные впервые полностью оцифровали мозг живого существа
Крали удостоверения личности, данные кредиток, бронировали авто напрокат и не возвращали его
Блогерша рассказала про культурные различия между американками и россиянками

Прохор Шаляпин назвал себя главной жертвой шоу-бизнеса

0:53
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин похвалил сериал "Дайте шоу" и объяснил, что ему отлично бы подошла роль жертвы в жестоком мире шоу-бизнеса.

Прохор Шаляпин назвал себя главной жертвой шоу-бизнеса
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Шаляпин назвал сериал шикарным и очень скандальным.

"Это очень провокационно и ярко. Так чётко и точно передаётся вся атмосфера за кулисами шоу самых известных в нашей стране", — отметил исполнитель.

Единственный минус в сериале, по мнению Шаляпина, является то, что его не пригласили сниматься в данном проекте. При этом позвали Никиту Джигурду и Олесю Малебу.

"Я главная жертва. Я жертва, понимаете. Девочку изнасиловали в этом сериале. Меня, конечно, не то, чтобы изнасиловали, но тоже я прошёл много чего в шоу-бизнесе", — объяснил певец.

Артист уверен, что легко бы сыграл в камео сам себя.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Авиация
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Аудио 
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Красота и стиль
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок? Аудио 
Популярное
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда

Ваш кот дерёт мебель? Это не просто точка когтей! Разбираем основные причины и даём советы, как исправить ситуацию.

Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Ароматный пирог из слоеного теста с яблоками: идеальное лакомство для чаепития
Как вырастить перец чёрный дома: советы и секреты ухода
Учёные впервые полностью оцифровали мозг живого существа
Крали удостоверения личности, данные кредиток, бронировали авто напрокат и не возвращали его
Блогерша рассказала про культурные различия между американками и россиянками
Овощные котлеты с пряностями: рецепт из чечевицы и кабачка
Как правильно принимать витамин D без вреда для организма
Здоровый образ жизни: основные аспекты для укрепления здоровья и защиты от инфекций
Проблемы с флоксами: как налет испортит цветы и что с этим делать?
Канада готовит новые нефтепроводы для экспорта в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.