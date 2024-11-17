Прохор Шаляпин назвал себя главной жертвой шоу-бизнеса

Певец Прохор Шаляпин похвалил сериал "Дайте шоу" и объяснил, что ему отлично бы подошла роль жертвы в жестоком мире шоу-бизнеса.
Шаляпин назвал сериал шикарным и очень скандальным.
"Это очень провокационно и ярко. Так чётко и точно передаётся вся атмосфера за кулисами шоу самых известных в нашей стране", — отметил исполнитель.
Единственный минус в сериале, по мнению Шаляпина, является то, что его не пригласили сниматься в данном проекте. При этом позвали Никиту Джигурду и Олесю Малебу.
"Я главная жертва. Я жертва, понимаете. Девочку изнасиловали в этом сериале. Меня, конечно, не то, чтобы изнасиловали, но тоже я прошёл много чего в шоу-бизнесе", — объяснил певец.
Артист уверен, что легко бы сыграл в камео сам себя.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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