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Лоза ответил на претензии казахского депутата по поводу притязаний на Сибирь, Алтай и Московию

1:14
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил бывшему депутату Казахстана, почему он ошибается, когда говорит, что часть территории РФ принадлежит казахам.

Лоза ответил на претензии казахского депутата по поводу притязаний на Сибирь, Алтай и Московию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Юрий Лоза оценил заявления экс-депутата казахского парламента Уалихана Кайсарова, который назвал Московию, Сибирь, Алтай, Оренбург, Саратов, Новосибирск, Курган, Тюмень, Омск и Астрахань историческими землями Казахстана.

Бывший депутат Казахстана отмечал, что территория Евразии до Венгрии относилась к Золотой Орде, а казахи были частью могущественной империи.

Автор и исполнитель хита "Плот", ссылаясь на труды Льва Гумилёва, рассказал, что 70% ордынского войска были русскими. Из этого, по мнению певца, следует, что татаро-монгольского ига никогда не существовало.

Отметил артист и то, что в казахском языке нет монгольских команд.

"Ну не могли же монголы учить язык тех, кого покорили! Так что господину бывшему депутату пора подключить голову, а уже потом искать в слове "Новосибирск" казахскую основу", — дал совет представителю Казахстана Юрий Эдуардович.

Уточнения

Золота́я Орда́ или Улус Джучи — многонациональное государство центральной Евразии в XIII—XV веках. Крупнейшее государство средневековья. С 1224 года — улус в составе Монгольской империи. После её раздела во второй половине XIII века — суверенное государство.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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