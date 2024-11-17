Лоза ответил на претензии казахского депутата по поводу притязаний на Сибирь, Алтай и Московию

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил бывшему депутату Казахстана, почему он ошибается, когда говорит, что часть территории РФ принадлежит казахам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Юрий Лоза оценил заявления экс-депутата казахского парламента Уалихана Кайсарова, который назвал Московию, Сибирь, Алтай, Оренбург, Саратов, Новосибирск, Курган, Тюмень, Омск и Астрахань историческими землями Казахстана.

Бывший депутат Казахстана отмечал, что территория Евразии до Венгрии относилась к Золотой Орде, а казахи были частью могущественной империи.

Автор и исполнитель хита "Плот", ссылаясь на труды Льва Гумилёва, рассказал, что 70% ордынского войска были русскими. Из этого, по мнению певца, следует, что татаро-монгольского ига никогда не существовало.

Отметил артист и то, что в казахском языке нет монгольских команд.

"Ну не могли же монголы учить язык тех, кого покорили! Так что господину бывшему депутату пора подключить голову, а уже потом искать в слове "Новосибирск" казахскую основу", — дал совет представителю Казахстана Юрий Эдуардович.

Уточнения

Золота́я Орда́ или Улус Джучи — многонациональное государство центральной Евразии в XIII—XV веках. Крупнейшее государство средневековья. С 1224 года — улус в составе Монгольской империи. После её раздела во второй половине XIII века — суверенное государство.





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