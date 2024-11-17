Юрия Лозу возмутила современная переделка романа Мастер и Маргарита

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Певец Юрий Лоза не одобрил осовремененную версию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Фото: Pexels by Beyzaa Yurtkuran, PDM

Юрий Лоза обратил внимание, что по ТВ рекламируют спектакль "Мастер и Маргарита" в новом прочтении бессмертной классики.

"С элементами современных тенденций — шоу, клоунада, эксцентрика, лазеры-шмазеры и тому подобное", — написал певец в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" возмутился тем, что старых прочтений литературного произведения оказалось недостаточно. Он раскритиковал попытки "вывернуть роман наизнанку".

Лоза предполагает, что в спектакле обязательно будет показана "голая вечеринка у Воланда".

Ранее Юрий Лоза высказался об установке памятника Джону Леннону в Воронеже.

Уточнения

«Ма́стер и Маргари́та» — роман Михаила Афанасьевича Булгакова, работа над которым началась, по одним данным, в 1928 году, по другим — в 1929-м и продолжалась вплоть до смерти писателя в марте 1940 года.



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