Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терапевт объяснила, как ожирение россиян связано с демографическими проблемами в стране
Линька у кошек и собак: узнайте, как с этим справиться
Просроченные продукты: как микробный коктейль угрожает здоровью
Топ приложений для водителей, которые сделают поездки проще
Почему листья малины желтеют весной и как быстро помочь растению
Железный меч с золотой рукоятью найден в захоронении в Китае
Репродуктивное здоровье: основы и факторы влияния
Выявляли и уничтожали. ВСУ истратили за день треть всех запасов ракет ПВО
Пять лайфхаков для продажи квартиры

Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара

1:02
Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Алика Смехова похвасталась сыном-красавцем в день рождения юноши.

Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара
Фото: https://www.instagram.com/alika_smekhova by Инстаграм Алики Смеховой is licensed under public doman

Алика Смехова опубликовала в "Инстаграме"* фото с сыном, который стал выше матери на целую голову.

"Этому юноше сегодня исполняется 17 лет. Никак не могу привыкнуть, что этот высокий молодой человек с атлетическим телосложением мой младший сын Макар", — написала под фото актриса.

Смехова отметила, что ей любопытно смотреть за тем, как растёт и меняется её сын. Алика расксазала, что верит в наследника, гордится им и любит.

У Алики Смеховой двое сыновей от двух разных мужчин: Артём (2000 года рождения) и Макар (2007 года рождения).

Ранее блогер Мария Погребняк призналась, что отправила жить старших сыновей отдельно.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́лика Вениами́новна Сме́хова (настоящее имя — Алла; 27 марта 1968, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица, телеведущая, писательница. Заслуженная артистка РФ (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей
Авто
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей Аудио 
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Домашние животные
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда Аудио 
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Авто
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Последние материалы
Терапевт объяснила, как ожирение россиян связано с демографическими проблемами в стране
Линька у кошек и собак: узнайте, как с этим справиться
Просроченные продукты: как микробный коктейль угрожает здоровью
Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара
Топ приложений для водителей, которые сделают поездки проще
Почему листья малины желтеют весной и как быстро помочь растению
Железный меч с золотой рукоятью найден в захоронении в Китае
Репродуктивное здоровье: основы и факторы влияния
Выявляли и уничтожали. ВСУ истратили за день треть всех запасов ракет ПВО
Пять лайфхаков для продажи квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.