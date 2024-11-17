Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Алика Смехова похвасталась сыном-красавцем в день рождения юноши.

Фото: https://www.instagram.com/alika_smekhova by Инстаграм Алики Смеховой is licensed under public doman

Алика Смехова опубликовала в "Инстаграме"* фото с сыном, который стал выше матери на целую голову.

"Этому юноше сегодня исполняется 17 лет. Никак не могу привыкнуть, что этот высокий молодой человек с атлетическим телосложением мой младший сын Макар", — написала под фото актриса.

Смехова отметила, что ей любопытно смотреть за тем, как растёт и меняется её сын. Алика расксазала, что верит в наследника, гордится им и любит.

У Алики Смеховой двое сыновей от двух разных мужчин: Артём (2000 года рождения) и Макар (2007 года рождения).

Ранее блогер Мария Погребняк призналась, что отправила жить старших сыновей отдельно.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́лика Вениами́новна Сме́хова (настоящее имя — Алла; 27 марта 1968, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица, телеведущая, писательница. Заслуженная артистка РФ (2008).



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