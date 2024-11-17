Садальский заявил, что певец Витас постарел

Актёр Станислав Садальский считает, что певец Витас состарился раньше времени.
Станислав Садальский опубликовал в "Инстаграме"* фото певца Витаса, на котором он предстал в непривычном образе — с щетиной, в очках и с сединой в волосах.
"Дядя Витас! Как же постарел… Почему отечественные звёзды стареют быстрее голливудских. Или необъяснимо, но факт", — подписал под снимком заслуженный артист РСФСР.
Подписчики не согласились с Садальским.
"Не постарел, а возмужал, красавчик";
"Стал шикарным, повзрослел, а не постарел, поёт всё так же замечательно. Красавчик!"
"Не узнала! Всё время он был субтильным мальчиком, а теперь стал брутальным мужчиной! Стал круче", — писали фолловеры под постом артиста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.
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