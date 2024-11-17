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Садальский заявил, что певец Витас постарел

1:00
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский считает, что певец Витас состарился раньше времени.

Садальский заявил, что певец Витас постарел
Фото: https://www.instagram.com/vitasroom by Инстаграм певца Витаса is licensed under public doman

Станислав Садальский опубликовал в "Инстаграме"* фото певца Витаса, на котором он предстал в непривычном образе — с щетиной, в очках и с сединой в волосах.

"Дядя Витас! Как же постарел… Почему отечественные звёзды стареют быстрее голливудских. Или необъяснимо, но факт", — подписал под снимком заслуженный артист РСФСР.

Подписчики не согласились с Садальским.

"Не постарел, а возмужал, красавчик";

"Стал шикарным, повзрослел, а не постарел, поёт всё так же замечательно. Красавчик!"

"Не узнала! Всё время он был субтильным мальчиком, а теперь стал брутальным мужчиной! Стал круче", — писали фолловеры под постом артиста.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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