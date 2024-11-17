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У Оксаны Самойловой и Джигана скончалась коза

0:56
Шоу-бизнес

В семье блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана произошло несчастье — умерла коза.

У Оксаны Самойловой и Джигана скончалась коза
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова и рэпер Джиган приняли участие в шоу "Большое переселение". Многодетная семья поселилась в доме простой семьи Морозовых.

Однажды утром Джиган пошёл проведать коз и нашёл в сарае мёртвую молоденькую козу.

Самойлова заявила, что чувствует себя виноватой в произошедшем. Она отметила, что боится признаваться детям в том, что случилось.

"Я расстроилась. Это была такая милая маленькая козочка. Как будто бы это произошло по нашей вине. По крайней мере, я чувствую себя максимально виноватой", — поделилась своими переживаниями блогер.

Скончалась коза семьи Морозовых, элитная же козочка по кличке Мими, которая стала звездой Интернета, жива и здорова.

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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