У Оксаны Самойловой и Джигана скончалась коза

В семье блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана произошло несчастье — умерла коза.
Оксана Самойлова и рэпер Джиган приняли участие в шоу "Большое переселение". Многодетная семья поселилась в доме простой семьи Морозовых.
Однажды утром Джиган пошёл проведать коз и нашёл в сарае мёртвую молоденькую козу.
Самойлова заявила, что чувствует себя виноватой в произошедшем. Она отметила, что боится признаваться детям в том, что случилось.
"Я расстроилась. Это была такая милая маленькая козочка. Как будто бы это произошло по нашей вине. По крайней мере, я чувствую себя максимально виноватой", — поделилась своими переживаниями блогер.
Скончалась коза семьи Морозовых, элитная же козочка по кличке Мими, которая стала звездой Интернета, жива и здорова.
Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.
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