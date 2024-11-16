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Лолита рассказала об осложнениях после пластической операции

0:54
Шоу-бизнес

61-летняя Лолита выглядит моложе своего возраста и не скрывает, что прибегает к услугам профессионалов. Она призналась, что "подкалывается" каждые девять месяцев.

Лолита рассказала об осложнениях после пластической операции
Фото: YouTube канал Лолита Милявская by Скриншот видео YouTube канала Лолита Милявская, PDM

Певица дважды делала блефаропластику, исправила двойной подбородок и при том нарушила рекомендации врача.

После операции ей запретили петь 20 дней, но она начала гастролировать уже через десять. В результате возникли осложнения: внутри подбородка лопнула нить, которую заметил её врач.

"У меня лопнула какая-то нить в подбородке, которая была внутри. Я не разбираюсь в этом, но мой хирург увидел это во время съемки. Сказал, что мне надо заехать к нему и починиться", — объяснила звезда.

Лолита заявила, что новых операций не планирует и считает, что под нож стоит идти только в крайних случаях.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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