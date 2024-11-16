Лолита рассказала об осложнениях после пластической операции

61-летняя Лолита выглядит моложе своего возраста и не скрывает, что прибегает к услугам профессионалов. Она призналась, что "подкалывается" каждые девять месяцев.
Певица дважды делала блефаропластику, исправила двойной подбородок и при том нарушила рекомендации врача.
После операции ей запретили петь 20 дней, но она начала гастролировать уже через десять. В результате возникли осложнения: внутри подбородка лопнула нить, которую заметил её врач.
"У меня лопнула какая-то нить в подбородке, которая была внутри. Я не разбираюсь в этом, но мой хирург увидел это во время съемки. Сказал, что мне надо заехать к нему и починиться", — объяснила звезда.
Лолита заявила, что новых операций не планирует и считает, что под нож стоит идти только в крайних случаях.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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