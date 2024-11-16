Алла Михеева объяснила видео, на котором она в слезах обвиняет отца в побоях

Алла Михеева поделилась своим комментарием к видео, которое вызвало бурную реакцию у её поклонников.

Фото: YouTube канал Алла Михеева by Скриншот видео YouTube канала Алла Михеева, PDM

В опубликованном ночью ролике Алла, заливаясь слезами, обвиняет своего отца в побоях. Поклонники были очень взволнованы, увидев эту сторис в соцсетях телеведущей, где она заплаканная, с потёкшей тушью долго держала паузу, а затем горько пожаловалась:

"Меня батя бил. Напьется и начинает".

К счастью, фанаты могут быть спокойны: этот монолог не имеет ничего общего с реальной жизнью Аллы Михеевой. Это было лишь для проекта, а текст, который она репетировала на видео, был полностью вымышленным. Все совпадения с реальностью случайны.

"У меня мама и папа — самые лучшие на свете", — заверила актриса.

Уточнения

А́лла Андре́евна Михе́ева (род. 7 февраля 1989, Молодогвардейск, Ворошиловградская область) — российская актриса театра и кино, телеведущая.



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