Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем качать икроножные мышцы?
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Пять распространённых ошибок при обучении собаки команде «фу»
Ольга Бузова и Олег Майами подогрели слухи о романе поцелуем на сцене
Лучшие места Подмосковья для осенней "тихой охоты"
Ужасающий звук ацтекских свистков пугает даже современных людей
РЖД увеличит число скоростных поездов в 2024–2027 годах
Алсу рассказала, что отпраздновала развод в караоке под песни Успенской
В наше время подвиг — дальнобойщица из США проехала более 4 млн километров без происшествий и нарушений

Алла Михеева объяснила видео, на котором она в слезах обвиняет отца в побоях

Шоу-бизнес

Алла Михеева поделилась своим комментарием к видео, которое вызвало бурную реакцию у её поклонников.

Алла Михеева объяснила видео, на котором она в слезах обвиняет отца в побоях
Фото: YouTube канал Алла Михеева by Скриншот видео YouTube канала Алла Михеева, PDM

В опубликованном ночью ролике Алла, заливаясь слезами, обвиняет своего отца в побоях. Поклонники были очень взволнованы, увидев эту сторис в соцсетях телеведущей, где она заплаканная, с потёкшей тушью долго держала паузу, а затем горько пожаловалась:

"Меня батя бил. Напьется и начинает".

К счастью, фанаты могут быть спокойны: этот монолог не имеет ничего общего с реальной жизнью Аллы Михеевой. Это было лишь для проекта, а текст, который она репетировала на видео, был полностью вымышленным. Все совпадения с реальностью случайны.

"У меня мама и папа — самые лучшие на свете", — заверила актриса.

Уточнения

А́лла Андре́евна Михе́ева (род. 7 февраля 1989, Молодогвардейск, Ворошиловградская область) — российская актриса театра и кино, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Наука и техника
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Садоводство, цветоводство
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды Аудио 
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Последние материалы
Ольга Бузова и Олег Майами подогрели слухи о романе поцелуем на сцене
Лучшие места Подмосковья для осенней "тихой охоты"
Ужасающий звук ацтекских свистков пугает даже современных людей
РЖД увеличит число скоростных поездов в 2024–2027 годах
Алсу рассказала, что отпраздновала развод в караоке под песни Успенской
В наше время подвиг — дальнобойщица из США проехала более 4 млн километров без происшествий и нарушений
Эксперт рассказал про страны, находящиеся на пороге долгового кризиса
Юрий Лоза раскритиковал установку памятника Джону Леннону в Воронеже
Слуцкий сравнил себя в Китае с Алиной Загитовой
Стало известно, кто из звёзд будет допрошен по делу Игоря Талькова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.