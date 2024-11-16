Ольга Бузова и Олег Майами подогрели слухи о романе поцелуем на сцене

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Ольга Бузова и Олег Майами поцеловались прямо на сцене, подогревая слухи о романе.

Фото: YouTube канал reel_news_lite by Скриншот видео YouTube канала reel_news_lite, PDM

Их недавний совместный трек "Такси" получился нежным и эмоциональным, что, возможно, не случайно. Хотя Майами - известный сердцеед.

Поклонники оценили поцелуй Ольги и Олега на вечеринке в честь 8-летия сольной карьеры певицы, посчитав, что это нечто большее, чем просто дуэт.

С другой стороны оба они умеют создать интригу вокруг собственных персон. Но известная блогерша Айза-Лилуна Ай уже пожелала своему бывшему возлюбленному не только творческих успехов, но и в любви.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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