Ольга Бузова и Олег Майами подогрели слухи о романе поцелуем на сцене

Ольга Бузова и Олег Майами поцеловались прямо на сцене, подогревая слухи о романе.
Их недавний совместный трек "Такси" получился нежным и эмоциональным, что, возможно, не случайно. Хотя Майами - известный сердцеед.
Поклонники оценили поцелуй Ольги и Олега на вечеринке в честь 8-летия сольной карьеры певицы, посчитав, что это нечто большее, чем просто дуэт.
С другой стороны оба они умеют создать интригу вокруг собственных персон. Но известная блогерша Айза-Лилуна Ай уже пожелала своему бывшему возлюбленному не только творческих успехов, но и в любви.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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