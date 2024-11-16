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Алсу рассказала, что отпраздновала развод в караоке под песни Успенской

0:45
Шоу-бизнес

Певица Алсу рассказала, что отпраздновала развод с бизнесменом Яном Абрамовым в караоке. 

Алсу рассказала, что отпраздновала развод в караоке под песни Успенской
Фото: YouTube канал furormedia by Скриншот видео YouTube канала furormedia, PDM

"Пела песню Любочки Успенской "К единственному нежному". Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок", - поделилась она.

После этого Алсу отправилась путешествовать без шопинга, и на бьюти-процедуры и массаж.

27 августа в Пресненском районном суде Москвы брак Алсу и Абрамова был официально расторгнут. 22 сентября певица выступила с обвинением в адрес адвоката Александра Добровинского и бывшего супруга за попытку дискредитировать её слухами о личной жизни и якобы делёжкой денег от продажи пентхауса в Лондоне. 

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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