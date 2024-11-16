Алсу рассказала, что отпраздновала развод в караоке под песни Успенской

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Певица Алсу рассказала, что отпраздновала развод с бизнесменом Яном Абрамовым в караоке.

Фото: YouTube канал furormedia by Скриншот видео YouTube канала furormedia, PDM

"Пела песню Любочки Успенской "К единственному нежному". Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок", - поделилась она.

После этого Алсу отправилась путешествовать без шопинга, и на бьюти-процедуры и массаж.

27 августа в Пресненском районном суде Москвы брак Алсу и Абрамова был официально расторгнут. 22 сентября певица выступила с обвинением в адрес адвоката Александра Добровинского и бывшего супруга за попытку дискредитировать её слухами о личной жизни и якобы делёжкой денег от продажи пентхауса в Лондоне.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.



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