Юрий Лоза раскритиковал установку памятника Джону Леннону в Воронеже

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Лоза критически высказался об установке памятника Джону Леннону в Воронеже. По его словам, это "дело хорошее", но не для Воронежа.

Фото: YouTube канал people.talking by Скриншот видео YouTube канала people.talking, PDM

"Насколько мне известно, Джон никогда в Воронеже не был и вообще никак с этим не связан", — высказался Лоза и усомнился, что местные жители одобрили бы такое решение.

Памятник установлен во дворе строящегося жилого комплекса и представляет собой скульптуру музыканта, сидящего на скамейке в окружении многоэтажных зданий. Любой прохожий может присоединиться к нему. Из-за угла на музыканта направлен объектив фотоаппарата — возможно, это символ второй фигуры в композиции.

"Скорее всего, тот инициативный битломан, который этот памятник установил, любит посидеть ночью на скамейке, а пить в одиночестве ему не в кайф", — сострил артист.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.