Стало известно, кто из звёзд будет допрошен по делу Игоря Талькова

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подруга матери Игоря Талькова Ирина Красильникова заявила, что 20 ноября на суде планируют допросить очередного свидетеля по делу о смерти музыканта. По ее словам, важно услышать певицу Азизу, танцовщицу Елену Кондаурову и охранника Игнатенко.

Фото: YouTube канал Игорь Тальков by Скриншот видео YouTube канала Игорь Тальков, PDM

"Охранник уже ездил в Следственный комитет на допрос. Азиза же путается в показаниях, каждый раз рассказывает по-новому. И костюмерша Беркова. Газманова тоже будут допрашивать, да", — поделилась женщина.

Красильникова подчеркнула, что многих свидетелей будут допрашивать уже в 2025 году после новогодних праздников.

Ранее 13 ноября певица Наташа Королева дала показания на суде по делу Игоря Талькова. Она призналась, что ее выступление прервали, а позднее она узнала о произошедших на мероприятии выстрелах, хотя самой стрельбы не слышала.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Талько́в — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, киноактёр и писатель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.