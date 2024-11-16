Стало известно, кто из звёзд будет допрошен по делу Игоря Талькова

Подруга матери Игоря Талькова Ирина Красильникова заявила, что 20 ноября на суде планируют допросить очередного свидетеля по делу о смерти музыканта. По ее словам, важно услышать певицу Азизу, танцовщицу Елену Кондаурову и охранника Игнатенко.
"Охранник уже ездил в Следственный комитет на допрос. Азиза же путается в показаниях, каждый раз рассказывает по-новому. И костюмерша Беркова. Газманова тоже будут допрашивать, да", — поделилась женщина.
Красильникова подчеркнула, что многих свидетелей будут допрашивать уже в 2025 году после новогодних праздников.
Ранее 13 ноября певица Наташа Королева дала показания на суде по делу Игоря Талькова. Она призналась, что ее выступление прервали, а позднее она узнала о произошедших на мероприятии выстрелах, хотя самой стрельбы не слышала.
И́горь Влади́мирович Талько́в — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, киноактёр и писатель.
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