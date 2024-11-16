Налоговая заблокировала счета компаний Филиппа Киркорова

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компаний, через которые Филипп Киркоров возможно получал заказы на концерты, сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: YouTube канал realnieistorii by Скриншот видео YouTube канала realnieistorii, PDM

ООО "Филипп Киркоров Корпорейшен" и ООО "Филл фо ю", в числе учредителей которых заявлен скончавшийся год назад концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак, должны были актуализировать информацию, в том числе о доходах. Предполагается, что новогодний корпоратив артиста стоит 15 миллионов рублей.

Ранее судебные приставы объявили Киркорова в розыск из-за неоплаченных штрафов на его Rolls-Royce. Общая сумма долга составила 24 тысячи рублей. Всего музыкант оплатил 31 штраф, накопившийся с декабря 2023 года.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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