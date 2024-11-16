Дочь Виктории Бони Анджелина со слезами попросила забрать ее из Лондона

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня, известная телеведущая и звезда реалити-шоу, сообщила о просьбе своей 12-летней дочери Анджелины забрать её из Лондона.

Фото: YouTube канал Top100instagram by Скриншот видео YouTube канала Top100instagram, PDM

В своём аккаунте в социальных сетях Боня поделилась переживаниями по этому поводу. Она навестила дочь, которая учится в Великобритании, и во время прощания Анджелина не смогла сдержать слёз.

"Решила, что заберу ее со следующего года! Слишком она еще маленькая, хочу, чтобы была рядом", — призналась звезда Каннских красных дорожек.

Виктория Боня отправила Анджелину в Лондон для обучения в престижной школе верховой езды. Сама же телеведущая проживает в Монако.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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