Волочкова высказалась о скандале с рэпером Natan и назвала случившееся грязью

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова выразила своё недовольство поведением рэпера Natan, известного под настоящим именем Алишер Мирзохонов, в рамках реалити-шоу "Звёзды в джунглях". Она назвала происходящее на проекте неприемлемым и грязным.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В беседе с Voice Анастасия Волочкова затронула тему интриг, которые завязались между артистом и двумя участницами — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Она сравнила ситуацию с культовым сериалом "Санта-Барбара".

"Сегодня на телевидении нет ничего доброго и хорошего, всем нужны скандалы и интриги", — с сожалением отметила балерина.

Также она предположила, что блогерша могла не знать о семейном статусе музыканта. По словам Анастасии Волочковой, в шоу-бизнесе много людей, готовых на всё ради привлечения внимания.

В заключение, Анастасия Волочкова заявила, что отказалась бы от участия в проекте, даже если бы ей предложили большие деньги, так как считает его недостойным.

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Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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