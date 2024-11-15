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Айза-Лилуна Ай рассказала, почему решила сменить имя

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге блогерша Айза-Лилуна Ай поделилась, что четырежды меняла свою фамилию, но больше не планирует этого делать.

Айза-Лилуна Ай рассказала, почему решила сменить имя
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

По словам бывшей жены рэпера Гуфа (Алексей Долматов), она также изменила своё имя.

"Я добавила ещё одно имя, которое мечтала дать своей дочери. Но пока у меня её нет, но я верю, что она у меня появится", — написала 39-летняя блогерша.

При этом бизнесвумен не раскрывает свою девичью фамилию, которую тщательно скрывает в целях безопасности.

Айза была замужем дважды — за рэп-исполнителем Гуфом и бизнесменом Дмитрием Анохиным. От бывших супругов у неё есть двое сыновей — старший Сэм и младший Элвис. Недавно она рассказала, что младший наследник верит в Бога и регулярно посещает храм.

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Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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