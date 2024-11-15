Айза-Лилуна Ай рассказала, почему решила сменить имя

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В своём личном блоге блогерша Айза-Лилуна Ай поделилась, что четырежды меняла свою фамилию, но больше не планирует этого делать.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

По словам бывшей жены рэпера Гуфа (Алексей Долматов), она также изменила своё имя.

"Я добавила ещё одно имя, которое мечтала дать своей дочери. Но пока у меня её нет, но я верю, что она у меня появится", — написала 39-летняя блогерша.

При этом бизнесвумен не раскрывает свою девичью фамилию, которую тщательно скрывает в целях безопасности.

Айза была замужем дважды — за рэп-исполнителем Гуфом и бизнесменом Дмитрием Анохиным. От бывших супругов у неё есть двое сыновей — старший Сэм и младший Элвис. Недавно она рассказала, что младший наследник верит в Бога и регулярно посещает храм.

Ранее певице Славе стало плохо на сцене.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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