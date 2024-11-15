Айза-Лилуна Ай рассказала, почему решила сменить имя

В своём личном блоге блогерша Айза-Лилуна Ай поделилась, что четырежды меняла свою фамилию, но больше не планирует этого делать.
По словам бывшей жены рэпера Гуфа (Алексей Долматов), она также изменила своё имя.
"Я добавила ещё одно имя, которое мечтала дать своей дочери. Но пока у меня её нет, но я верю, что она у меня появится", — написала 39-летняя блогерша.
При этом бизнесвумен не раскрывает свою девичью фамилию, которую тщательно скрывает в целях безопасности.
Айза была замужем дважды — за рэп-исполнителем Гуфом и бизнесменом Дмитрием Анохиным. От бывших супругов у неё есть двое сыновей — старший Сэм и младший Элвис. Недавно она рассказала, что младший наследник верит в Бога и регулярно посещает храм.
Ранее певице Славе стало плохо на сцене.
Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
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