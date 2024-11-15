Певице Славе стало плохо на сцене: как будто микроинсульт

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, в своём личном блоге рассказала о том, что во время выступления на сцене ей стало плохо. Она сравнила своё состояние с микроинсультом.

Фото: Telegram-канал певицы Славы is licensed under public domain

Артистка поделилась, что у неё в глазах появились вспышки, а в ушах зазвенело. Она растерялась и спросила у коллег, где находится и что нужно петь. Поняв, что на неё все смотрят, Слава осознала, что организм отреагировал на переутомление. Она считает, что ей необходимо пересмотреть рабочий график.

Певица не стала скрывать, что из-за постоянной работы её иммунитет ослаб, и на этом фоне появилась аллергическая реакция. Однако она старается держаться бодро.

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Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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