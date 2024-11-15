Певице Славе стало плохо на сцене: как будто микроинсульт

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, в своём личном блоге рассказала о том, что во время выступления на сцене ей стало плохо. Она сравнила своё состояние с микроинсультом.
Артистка поделилась, что у неё в глазах появились вспышки, а в ушах зазвенело. Она растерялась и спросила у коллег, где находится и что нужно петь. Поняв, что на неё все смотрят, Слава осознала, что организм отреагировал на переутомление. Она считает, что ей необходимо пересмотреть рабочий график.
Певица не стала скрывать, что из-за постоянной работы её иммунитет ослаб, и на этом фоне появилась аллергическая реакция. Однако она старается держаться бодро.
Ранее Ирина Болгар обвинила сестру в продажности журналистам.
Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.