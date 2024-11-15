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Стало известно, кто проживает в московской трёхуровневой квартире Валерия Леонтьева

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Композитор Михаил Герцман поделился с "Абзацем" информацией о том, что в московской квартире певца Валерия Леонтьева сейчас живёт его давний друг Павел. Сам артист уже более двух лет находится в Майами.

Стало известно, кто проживает в московской трёхуровневой квартире Валерия Леонтьева
Фото: YouTube канал Катя Попова by Скриншот видео YouTube канала Катя Попова, PDM

Михаил Герцман объяснил, что Павел присматривает за жильём исполнителя, так как они уже 40 лет поддерживают дружеские отношения. Павел следит за всеми тремя этажами квартиры.

По словам композитора, Валерий Леонтьев появляется в своей трёхуровневой квартире в столице лишь во время запланированных выступлений. После юбилейного концерта Игоря Крутого певец снова улетел к своей жене.

У Валерия Леонтьева есть квартира в Москве площадью 200 квадратных метров, расположенная в старинном доме в Колокольниковом переулке, недалеко от метро "Трубная". Стоимость такой недвижимости может достигать 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл появилась на публике без принца Гарри.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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