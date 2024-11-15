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Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри и снова спровоцировала слухи о разводе

Шоу-бизнес » Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила презентацию линии средств по уходу за волосами бренда своих подруг Кэди Ли и Мики Харрис Highbrow Hippie без своего мужа принца Гарри, что вызвало бурную реакцию в обществе.

Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри и снова спровоцировала слухи о разводе
Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General, CC BY 4.0

Бывшая актриса, облачённая в чёрное платье без бретелек и туфли на каблуках в тон, позировала фотографам вместе с друзьями. По сообщениям СМИ, Меган Маркл также танцевала под выступление госпел-хора.

Известно, что Меган Маркл стала инвестором бренда своей подруги, так как считает её настоящим профессионалом.

"Кэди — мастер своего дела в вопросах здоровья волос, и её коллекция Highbrow Hippie — идеальное тому подтверждение. Я так горжусь тем, что инвестирую в проект женщины-основательницы", — призналась супруга принца Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018 года. Вместе они воспитывают пятерыхлетнего сына Арчи и трёхлетнюю дочь Лилибет. С 2020 года герцоги Сассекские проживают в Калифорнии, оставив свои королевские посты и покинув Великобританию.

Ранее Тимур Родригез и Катя Кабак появились в свете вместе после интервью шоумена о разводе.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
 

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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