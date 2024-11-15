Влюблённые Тимур Родригез и Катя Кабак появились на кинопремьере

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Известный шоумен Тимур Родригез посетил премьеру фильма "Великая" в компании своей возлюбленной, актрисы Кати Кабак. Это произошло вскоре после того, как артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о деталях своего развода с супругой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Тимура Родригеза в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Пара появилась на мероприятии в кинотеатре "Москва", где проходила презентация картины, главную роль в которой исполнила голливудская звезда Кейт Уинслет.

Катя Кабак надела элегантный наряд с коротким пиджаком, в то время как Тимур Родригез предпочёл стильный джинсовый плащ, брюки и белую рубашку с галстуком.

Недавно Тимур Родригез признался, что их роман с Катей длится уже около года. Он рассказал, что впервые признался ей в любви у себя дома, когда пытался успокоить и помочь настроиться на правильный лад. Однако в тот момент шоумен сам сильно нервничал, и его избранница задала ему вопрос. Тимур Родригез не стал скрывать свои чувства и открыто признался Кате в любви, на что она ответила взаимностью.

Ранее актриса Екатерина Климова также поделилась своими переживаниями о неудачах в личной жизни.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



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