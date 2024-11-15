Екатерина Климова высказалась о неудачах в личной жизни: надеюсь, дети меня простят

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Актриса Екатерина Климова выразила надежду, что её дети не повторят её неудачный опыт в личной жизни.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Екатерины Климовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка трижды была замужем, а сейчас она свободна. От этих браков у неё четверо детей: Елизавета, Матвей, Корней и Белла. Климова не скрывает, что считает свой опыт в жизни неудачным, и очень хочет, чтобы её дети избежали подобных ошибок.

"Я надеюсь, что дети простят меня за то, что моя личная жизнь не сложилась. Простят за то, что они не выросли в полной семье. Надеюсь, у них будет достаточно всего, чтобы создать свои идеальные семьи — нормальные, крепкие и здоровые. Найти любовь на всю жизнь", — поделилась она в интервью на YouTube-канале Ирины Муромцевой.

Также актриса призналась, что в молодости была строга с детьми, но сейчас ей хочется проводить с ними как можно больше времени.

Ранее стало известно, что Владимир Познер получил работу в Италии.

Уточнения

Екатери́на Алекса́ндровна Кли́мова (род. 24 января 1978, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.





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