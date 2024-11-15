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Журналист Владимир Познер нашёл работу в Италии

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналист Владимир Познер получил приглашение стать комментатором теннисного матча.

Журналист Владимир Познер нашёл работу в Италии
Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Telegram-канал BAZA, Владимир Познер будет комментировать финальный матч теннисного турнира Nitto ATP Finals, который пройдет в Турине. Вместе с ним в Италию отправится спортивный журналист Илья Рывлин.

Владимир Познер признался, что он большой поклонник тенниса, поэтому с радостью принял предложение.

"Вы можете себе представить, как я был рад, когда меня пригласили комментировать финал итогового турнира, который сейчас проходит в Италии", — сказал он.

Матч с комментариями Владимира Познера можно будет посмотреть 17 ноября.

Ранее Олег Майами прокомментировал свой поцелуй с Ольгой Бузовой.

 

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж) — советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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