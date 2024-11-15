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Олег Майами объяснил поцелуй на сцене с Ольгой Бузовой: обычное дело

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Олег Майами заявил, что не состоит в романтических отношениях с коллегой Ольгой Бузовой. Их поцелуй во время исполнения совместного трека он назвал обычным делом.

Олег Майами объяснил поцелуй на сцене с Ольгой Бузовой: обычное дело
Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

В интервью журналу "Жара Mag" Олег Майами попросил журналистов не выдумывать лишнего об их взаимоотношениях, так как они с Ольгой Бузовой уже много лет работают в одной сфере.

Он объяснил, что их поцелуй на сцене не был результатом большой любви.

"Это любовь, но не совсем стандартная. Мы оба любим свою работу и профессию, а также друг друга", — сказал Олег Майами.

После своего сольного концерта Ольга Бузова призналась журналистам, что планирует выйти замуж и родить ребёнка в 2025 году.

Ранее Светлана Немоляева высказалась о госпитализации своего брата.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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