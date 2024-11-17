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Трихолог оценила слова Анны Семенович о быстром росте волос с помощью шампуня

1:14
Шоу-бизнес

Трихолог, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина высказалась о словах Анны Семенович о чудесном росте волос.

Трихолог оценила слова Анны Семенович о быстром росте волос с помощью шампуня
Фото: https://vk.com/official_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman

Певица Анна Семенович похвасталась тем, что в короткие сроки отрастила себе длинные шикарные косы с помощью шампуня с "могучей силой".

Эксперт объяснила, что шампуни с определёнными добавками могут раздражать кожу головы, тем самым стимулируя появление волосяных фолликул.

"Но если в организме недостаточно микро-, макроэлементов, витаминов. Даже если мы местно будем раздражать и делать даже перцовые маски, то это не поможет. Никаких витаминов не будет поступать к головному мозгу, к волосяному фолликулу, и волос просто не вырастет", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.

Трихолог рассказала, что препятствовать росту волос могут таже проблемы с сосудами в шейном отделе позвоночника из-зв чего к голове не прибывает достаточное количество кислорода.

Сюракшина отметила, что с помощью витамина А можно избавиться от перхоти и простимулировать белок, из которого состоит волосяной фолликул.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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