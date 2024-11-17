Трихолог, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина высказалась о словах Анны Семенович о чудесном росте волос.
Певица Анна Семенович похвасталась тем, что в короткие сроки отрастила себе длинные шикарные косы с помощью шампуня с "могучей силой".
Эксперт объяснила, что шампуни с определёнными добавками могут раздражать кожу головы, тем самым стимулируя появление волосяных фолликул.
"Но если в организме недостаточно микро-, макроэлементов, витаминов. Даже если мы местно будем раздражать и делать даже перцовые маски, то это не поможет. Никаких витаминов не будет поступать к головному мозгу, к волосяному фолликулу, и волос просто не вырастет", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.
Трихолог рассказала, что препятствовать росту волос могут таже проблемы с сосудами в шейном отделе позвоночника из-зв чего к голове не прибывает достаточное количество кислорода.
Сюракшина отметила, что с помощью витамина А можно избавиться от перхоти и простимулировать белок, из которого состоит волосяной фолликул.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!