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Эмир Кустурица объяснил, почему отказался стать руководителем Театра Российской армии

1:05
Шоу-бизнес

Режиссёр Эмир Кустурица назвал причины, которые заставили его отказаться от предложения возглавить Театр Российской армии.

Эмир Кустурица объяснил, почему отказался стать руководителем Театра Российской армии
Фото: https://vk.com/emirkusturicaclub by ВК-аккаунт Эмира Кустурицы is licensed under public doman

Эмир Кустурица вспомнил, что экс глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предлагал ему стать руководителем Театра Российской армии.

Режиссёр признал, что идея ему понравилась, так как его привлекала большая сцена, которая могла пригодиться для реконструкции его фильмов.

Ранее Эмир Кустурица объяснил, почему мечтает снять фильмы по произведениям Фёдора Достоевского.

Он отметил, что отказался от предложения, так как понял, что москвичи негативно относятся к такой перспективе.

"Я читал такие высказывания, как: "Что он может там сделать?" "Почему именно он?" То же говорили и мои коллеги режиссёры", — цитирует слова кинодеятеля "Вечерняя Москва".

Кустурица выразил надежду на то, что на сцене легендарного театра сможет поставить свои спектакли "Летят журавли","Чёрная кошка, белый кот" и другие.

Уточнения

Эми́р Кусту́рица (босн. Emir Kusturica, серб. Емир Кустурица, род. 24 ноября 1954, Сараево, СФРЮ) — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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