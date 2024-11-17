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Эмир Кустурица заявил, что в Европе ценят российскую культуру

0:58
Шоу-бизнес

Режиссёр Эмир Кустурица объяснил, почему его всегда тянет в Россию.

Эмир Кустурица заявил, что в Европе ценят российскую культуру
Фото: https://vk.com/emirkusturicaclub by ВК-аккаунт Эмира Кустурицы is licensed under public doman

Эмир Кустурица рассказал, что с детства его интересовали рассказы о России, а в подростковом возрасте он много читал произведений русских писателей.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что покажет в экранизации романа Фёдора Достоевского, какой он видит Россию.

"Я думаю, что Россия — это тот символ, о котором говорил ещё австрийский поэт Райнер Мария Рильке, когда сказал, что "Россия граничит с Богом". Это правда", — цитирует слова кинодеятеля "Вечерняя Москва".

Он подчеркнул, что Москва после многих страданий смогла прийти к успеху. Кустурица уверен, что Россия никогда не поддавалась западному влиянию.

"Я считаю, что в Европе ценят вашу культуру. Не могу вспомнить много хороших немецких писателей, но могу бесконечно перечислять русских", — объяснил режиссёр.

Уточнения

Эми́р Кусту́рица (босн. Emir Kusturica, серб. Емир Кустурица, род. 24 ноября 1954, Сараево, СФРЮ) — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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