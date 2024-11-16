Актёр Сильвестр Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном

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Актёр Сильвестр Сталлоне горячо поддержал нового президента США Дональда Трампа в надежде на то, что тот изменит мир.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Сильвестр Сталлоне — один из немногих звёзд США, приветствующих Дональда Трампа в кресле американского президента. Он считает, что граждане Америки в лице Трампа получили мифического персонажа, сравнимого по масштабу с первым всенародно избранным президентом США Джорджем Вашингтоном.

Звезда фильмов "Рокки" и "Рэмбо" уверен, что никто не смог бы добиться того, что удалось Трампу.

"Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он понятия не имел, что собирается изменить мир. Потому что без него вы не представляете, как выглядел бы мир. Угадайте, что? Мы получили второго Джорджа Вашингтона", — заявил Сталлоне.

Ранее сообщалось, что актёр Том Хэнкс покинул США в знак протеста против победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Уточнения

Сильве́стр Гарде́нцио Сталло́не (англ. Sylvester Gardenzio Stallone /stəˈloʊn/; итал. [ɡarˈdɛntsjo stalˈloːne]; род. 6 июля 1946, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

