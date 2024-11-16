Певица Алсу заявила, что нечаянно сделала рекламу Анастасии Решетовой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу пожалела о том, что случайно разрекламировала Анастасию Решетову, которую заподозрили в романе с экс-супругом звезды Яном Абрамовым.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу рассказала, что лечила душевные раны в караоке, в массажных салонах и во время путешествий после развода с бывшим мужем.

Исполнительница хита "Зимний сон" коснулась и скандальной истории, связанной с моделью Анастасией Решетовой.

Певица подчеркнула, что не переносит, когда говорят неправду, лицемерят и притворяются.

"Вещи надо называть своими именами. Фух, вот это я ей рекламу сделала. "Бизнес" будет процветать. Только пожалуйста, не забываем платить налоги!" — высказалась артистка в интервью в "ШБ-шоу".

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР, более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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