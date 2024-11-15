Актёр Кирилл Кузнецов заявил, что российскому кино не хватает светлых историй

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Актёр Кирилл Кузнецов, сыгравший "сталинского сокола" в фильме Никиты Высоцкого "Любовь Советского Союза" рассказал о феномене успеха премьерной кинокартины.

Фото: https://vk.com/club_kk1991 by ВК-аккаунт Кирилла Кузнецова is licensed under public doman

В фильме "Любовь Советского Союза" рассказывается история любви актрисы Галины Серовой и писателя Константина Симонова.

Ранее актёр Максим Стоянов рассказал, как ему пришлось несколько лет мешать бетон на стройке, прежде чем стать артистом и сниматься в кино.

Интерес к фильму большой огромен. У Кузнецова спросили, с чем связан ажиотаж вокруг истории о любви в СССР.

"Не думаю, что высокие ожидания от проекта объясняются желанием увидеть сказку о сложном историческом периоде. Эпоха здесь выступает как катализатор событий. Думаю, тут всё проще: в нашем кино не хватает светлых историй про любовь", — цитирует слова Кузнецова "Вечерняя Москва".

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Высо́цкий (род. 8 августа 1964, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и театральный педагог.

