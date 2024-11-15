Певица Алсу с размахом отметила развод с Яном Абрамовым

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу рассказала, как отметила свой разрыв с бывшим мужем Яном Абрамовым.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу поведала, что после развода с мужем она отвела душу в караоке. Она отметила, что после непростого разрыва отношений с отцом своих детей у неё не появилось желания коротко остричь волосы.

Эксперименты со своей внешностью 41-летняя исполнительница хита "Зимний сон", по её признанию, проводила после появления на свет детей.

"Развод я отмечала в караоке. Пела песню Любочки Успенской "К единственному нежному". Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок!" — рассказала певица в "ШБ-шоу".

После этого звезда лечила душевные раны в путешествиях. По магазинам она не стала ходить, так как покупки её мало радуют, а вот процедуры массажа посещала активно.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.