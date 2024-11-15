Певица Алсу с размахом отметила развод с Яном Абрамовым

Певица Алсу рассказала, как отметила свой разрыв с бывшим мужем Яном Абрамовым.
Певица Алсу поведала, что после развода с мужем она отвела душу в караоке. Она отметила, что после непростого разрыва отношений с отцом своих детей у неё не появилось желания коротко остричь волосы.
Эксперименты со своей внешностью 41-летняя исполнительница хита "Зимний сон", по её признанию, проводила после появления на свет детей.
"Развод я отмечала в караоке. Пела песню Любочки Успенской "К единственному нежному". Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок!" — рассказала певица в "ШБ-шоу".
После этого звезда лечила душевные раны в путешествиях. По магазинам она не стала ходить, так как покупки её мало радуют, а вот процедуры массажа посещала активно.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.