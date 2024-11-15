Светлана Немоляева отреагировала на новость о госпитализации брата: пока не понимаю, что происходит

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась с NEWS. RU своими мыслями о возможной госпитализации брата Всеволода Немоляева. Она считает, что информация о случившемся может быть недостоверной.

Фото: Odessa International Film Festival 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Артистка рассказала, что с самого утра находится на работе и пока не знает, что произошло с её родственником.

"Я не в курсе, я на съёмках с девяти утра. Сейчас мне позвонили журналисты и сообщили, что Всеволода якобы госпитализировали. Но мне никто из родных об этом не сообщал. Я сама позвонила им сразу, как узнала, но никто не взял трубку. Может быть, это фейковые новости, потому что всё это выглядит как-то странно. Я пока не понимаю, что с ним", — сказала Немоляева.

Утром в СМИ появилась информация о том, что Всеволод Немоляев был госпитализирован в Москве после того, как упал дома и ударился головой.

Ранее Чулпан Хаматовой предложили отправиться в монастырь.

Уточнения

Светла́на Влади́мировна Немоля́ева (род. 18 апреля 1937, Москва) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.



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