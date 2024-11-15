Чулпан Хаматовой предложили пойти в монастырь из-за проблем с ВНЖ в Латвии

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Уехавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой предложили отправиться в монастырь, чтобы решить проблему с продлением вида на жительство в Латвии. В одном из интервью, отрывок из которого опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь", ей сообщили, что такой шаг позволит ей законно остаться в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

Чулпан Хаматова покинула родину после начала специальной военной операции на Украине. Она переехала в Латвию, где у неё есть дом, в надежде начать карьеру заново. Однако недавно актриса столкнулась с серьёзной проблемой — ей отказали в продлении вида на жительство.

Шоумен Михаил Шац* (признан в РФ иноагентом) предложил ей пойти в монастырь, чтобы избежать возвращения домой.

"Это может быть как лазейка, если ты не выберешься из того состояния, в котором сейчас находишься", — отметил телеведущий.

Чулпан Хаматова не стала отказываться от поступившего предложения.

Ранее стало известно, за что россияне не могут простить Лолиту.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.



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