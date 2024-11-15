Стало известно, за что на самом деле россияне не могут простить Лолиту

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Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что россияне обижены на певицу Лолиту не столько из-за участия в "голой" вечеринке, сколько из-за её высказываний о "москалях".

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В беседе с NEWS.RU он отметил, что присутствие на скандальном вечере блогерши Анастасии Ивлеевой стало лишь дополнением к предыдущим заявлениям Лолиты.

"Я думаю, что Лолите не могут простить не столько участие в "голой" вечеринке, сколько её отношение к русским. Например, во время одного шоу она называла москвичей "москалями". Вечеринка стала лишь дополнением к тем её словам", — пояснил Рудченко.

Он считает, что исполнительница продемонстрировала своё несерьёзное отношение к России, чем вызвала раздражение у жителей страны. При этом музкритик не знает, как Лолита может помочь себе обелить репутацию, которая была запятнана нелицеприятными высказываниями.

Ранее стало известно, что Марк Горобец сделал предложение руки и сердца несовершеннолетней актрисе.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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