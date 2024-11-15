Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда и в какой форме пройдет ОГЭ в 2025 году: даты и расписание
Срок накопления на квартиру в России зависит от региона
Светлана Немоляева отреагировала на новость о госпитализации брата: пока не понимаю, что происходит
Как животные переживают остроту: кто может есть перец, а кто нет
США предупредили Украину об угрозе, если Киев выберет план Трампа
Не сдержался: Тайсон дал пощечину Полу во время битвы взглядов
Кадыров опубликовал видео уничтожения солдат ВСУ в Сумской области
Обострение в Абхазии: протестующие протаранили ворота администрации президента
Чулпан Хаматовой предложили пойти в монастырь из-за проблем с ВНЖ в Латвии

Стало известно, за что на самом деле россияне не могут простить Лолиту

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что россияне обижены на певицу Лолиту не столько из-за участия в "голой" вечеринке, сколько из-за её высказываний о "москалях".

Стало известно, за что на самом деле россияне не могут простить Лолиту
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)

В беседе с NEWS.RU он отметил, что присутствие на скандальном вечере блогерши Анастасии Ивлеевой стало лишь дополнением к предыдущим заявлениям Лолиты.

"Я думаю, что Лолите не могут простить не столько участие в "голой" вечеринке, сколько её отношение к русским. Например, во время одного шоу она называла москвичей "москалями". Вечеринка стала лишь дополнением к тем её словам", — пояснил Рудченко.

Он считает, что исполнительница продемонстрировала своё несерьёзное отношение к России, чем вызвала раздражение у жителей страны. При этом музкритик не знает, как Лолита может помочь себе обелить репутацию, которая была запятнана нелицеприятными высказываниями.

Ранее стало известно, что Марк Горобец сделал предложение руки и сердца несовершеннолетней актрисе.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У Су-57 нашлись покупатели
Правда ТВ
У Су-57 нашлись покупатели Аудио 
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию Любовь Степушова Беги, Вова, беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Поплавская высказалась о приезде в Россию мамы Наташи Королёвой: вызывает рвотный рефлекс
Жена Цекало высказалась о наращивании ушей после похудения
Григория Лепса и его молодую невесту высмеяли на телеканале ТНТ
Никогда не поздно быть в форме! Как возраст влияет на тренировки
Айза-Лилуна Ай раскрыла неожиданный факт о младшем сыне
Самые вкусные рецепты компотов и соков из фруктов и ягод
Топ-6 главных причин, почему появляется акне
В Российской академии наук высказались о тарологах и гаданиях на картах
Куда ушли миллиарды — аудиторы потребовали от Росморречфлота провести проверку эффективности использования субсидий
Адвокат Добровинский раскрыл, сколько продлится суд Алсу и Абрамова за имущество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.