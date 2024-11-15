Адвокат Добровинский раскрыл, сколько продлится суд Алсу и Абрамова за имущество

Александр Добровинский, адвокат, представляющий в суде интересы бизнесмена Яна Абрамова, поделился с журналистами Super, что разбирательства между бывшими супругами по поводу раздела имущества могут затянуться на несколько лет, вплоть до 2028 года.
Он объяснил, что не может раскрывать подробности процесса, так как он проходит в закрытом режиме. Однако Александр Добровинский вышел из зала суда в приподнятом настроении и сообщил, что планирует встретиться с Яном Абрамовым.
Правозащитник рассказал, что недавно он сидел в первом ряду на концерте композитора Игоря Крутого, и певица Алсу буквально "пела для него". Он с юмором отметил, что после развода все хорошо поют, включая исполнительницу.
Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Экс-возлюбленные продолжают борьбу за совместно нажитое имущество, которое оценивается в миллиарды рублей.
Ранее Мария Погребняк рассказала историю своего знакомства со вторым мужем.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.
Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».
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