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Адвокат Добровинский раскрыл, сколько продлится суд Алсу и Абрамова за имущество

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Добровинский, адвокат, представляющий в суде интересы бизнесмена Яна Абрамова, поделился с журналистами Super, что разбирательства между бывшими супругами по поводу раздела имущества могут затянуться на несколько лет, вплоть до 2028 года.

Адвокат Добровинский раскрыл, сколько продлится суд Алсу и Абрамова за имущество
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Он объяснил, что не может раскрывать подробности процесса, так как он проходит в закрытом режиме. Однако Александр Добровинский вышел из зала суда в приподнятом настроении и сообщил, что планирует встретиться с Яном Абрамовым.

Правозащитник рассказал, что недавно он сидел в первом ряду на концерте композитора Игоря Крутого, и певица Алсу буквально "пела для него". Он с юмором отметил, что после развода все хорошо поют, включая исполнительницу.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Экс-возлюбленные продолжают борьбу за совместно нажитое имущество, которое оценивается в миллиарды рублей.

Ранее Мария Погребняк рассказала историю своего знакомства со вторым мужем.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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