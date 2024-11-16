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Дочь Виктории Бони в слезах умоляет мать забрать её из Лондона

1:08
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Виктории Бони Анджелина пожаловалась матери на тяжёлую жизнь во время учёбы в Лондоне.

Дочь Виктории Бони в слезах умоляет мать забрать её из Лондона
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Ставшая альпинисткой Виктория Боня хвалилась тем, что выбрала для дочери престижную школу в Великобритании. Там девочка учится верховой езде, однако ребёнку пришлась не по душе жизнь на чужбине. Анджелина призналась, что тоскует по семье и друзьям.

Боня, покорившая очередную горную вершину, встретилась с наследницей в Лондоне. Когда пришло время расставаться, девочка впала в истерику, так как хотела, чтобы мама увезла её с собой.

Виктория вняла мольбам дочери-подростка.

"Решила, что заберу её со следующего года! Слишком она ещё маленькая, хочу, чтобы была рядом", — поделилась своими мыслями с подписчиками звезда "Дома-2".

Ранее юная невеста Григория Лепса Аврора Киба призналась, что жалеет о переезде в Лондон. Там жизнь ей показалась тяжёлой. Она заявила, что могла бы выйти замуж за Лепса и не знать ни в чём нужды.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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