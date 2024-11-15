Мария Погребняк раскрыла историю знакомства со вторым мужем

Блогерша и модель Мария Погребняк в разговоре со своей подругой Аланой Мамаевой для проекта "Молодые родители" раскрыла, что её знакомство со вторым мужем случилось в предверии Нового года.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

Она пояснила, что сначала отмечала праздник с детьми, но продолжила в компании подруг. В итоге в их компании оказался и Игорь Головинский, который сначала вызвал у модели неоднозначную реакцию.

"Провели хорошо время. И тут я так захотела поесть в три часа ночи. Захотела картошку фри с кетчупом. Подруга говорит: "Сейчас приедут мои друзья. Ты не против?" Я: "Конечно, не против, пускай приезжают". И я вижу Игоря. Он сел так вальяжно, как мне показалось. Типа молодой, красивый. И я его стала гасить", — рассказала Погребняк.

В конце вечера бизнесмен попросил у новой знакомой номер телефона, но она назвала его самоубицей. При этом пояснила, что если сильно захочет, то обязательно найдёт. Получив сообщение от будущего супруга она расплылась в улыбке, но понимала, что не стоит портить ему жизнь, ведь она многодетная мать. На первое свидание модель пришла с подругой, но Головинский попросил не сводить его ни с кем.

Чувства между ними разгорелись, когда Мария уехала на съёмки в Китай.

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Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



Шо́у-би́знес (англ. Show business), Организация зрелища — коммерческая деятельность в сфере (индустрии) представлений и развлечений.





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