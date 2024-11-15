Участницу из Панамы выгнали с конкурса Мисс Вселенная

Участницу конкурса "Мисс Вселенная" из Панамы дисквалифицировали с соревнования.
Красавицу по имени Италия Мора, представляющую Панаму, выгнали с конкурса "Мисс Вселенная" за побег к возлюбленному.
"Мисс Панама" рассказала, что ушла из своего номера в отеле в Мехико без предупреждения, чтобы подготовиться к конкурсу. Одежду и косметику ей привёз бойфренд.
Организаторы конкурса выяснили, что Италия Мора отправилась к жениху в гостиничный номер, что противоречит правилам, установленным на международном конкурсе красоты. Из-за грубого нарушения предписаний модель лишили завоёванного титула и короны. На замену ей от Панамы никого не отправят.
Девушка отреагировала на суровый вердикт слезами. Она потратила крупную сумму денег, чтобы принять участие в престижных конкурсах.
«Мисс Вселенная» (англ. Miss Universe) — в 2024 году : Ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.