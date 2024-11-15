Певец Митя Фомин ответил на нападки стилиста Рогова

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин отреагировал на критику своего внешнего вида со стороны стилиста Александра Рогова.

Фото: https://vk.com/mitya_fomin by ВК-аккаунт Мити Фомина is licensed under public doman

Митя Фомин впервые увидел, как на Муз-ТВ стилист Александр Рогов резко отзывается о его манере одеваться. Данные нападки сильно задели певца.

"Я не считаю допустимыми необъяснимую критику и неаргументированный хейт с обилием мата и снисходительных оскорблений... Вы серьёзно мните себя знатоками трендов и традиций моды?" — выразил возмущение Митя в "Инстаграме"*.

Он объяснил, что одевается в стиле "Русский образ", прислушиваясь к советам российских дизайнеров.

"Это образ с элементами, отсылающими к русским фольклорным традициям", — рассказал певец.

Фомин призвал отстать от артистов, креативные образы которых не вписываются в общепринятый шаблон.

Он призвал стилистов выдавать конструктивную критику, так как выражение "нет слов", по мнению певца" не является аргументом.

"Очень странное модное просвещение. Профанация самого предмета и вида искусства", — выразил своё мнение исполнитель хита "Всё будет хорошо".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ми́тя Фоми́н (полное имя — Дми́трий Анато́льевич Фоми́н; род. 17 января 1974, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российский певец, театральный актёр, телеведущий. В 1998—2008 годах и с 2018 по 2020 годы — фронтмен музыкальной поп-группы «Hi-Fi».



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