Мать иноагента Антона Долина высказалась о своём задержании: как дубиной по голове

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Мать кинокритика Антона Долина, признанного в России иностранным агентом, была неприятно удивлена, когда её задержали в одном из московских аэропортов по подозрению в контрабанде.

Поэтесса Вероника Долина поделилась своими эмоциями в беседе с «МК», назвав случившееся абсурдом. Она выразила своё недоумение и возмущение, сравнив произошедшее с ударом дубиной по голове.

Вероника Долина рассказала, что по состоянию здоровья принимает сильнодействующие препараты, на которые у неё есть соответствующие рецепты. Однако в её лекарствах нет наркотических веществ. В этот раз она везла новую партию препаратов от головных болей, но, видимо, сотрудников полиции смутило количество упаковок — их было 10 штук.

Несмотря на то, что её отпустили, поэтесса не сомневается, что какие-то претензии всё же остались.

Уточнения

Верони́ка Арка́дьевна До́лина (род. 2 января 1956, Москва) — советская и российская певица, поэтесса, бард, автор более 500 песен.



Анто́н Влади́мирович До́лин (при рождении Воробьёв; род. 23 января 1976, Москва, СССР) — российский и израильский журналист, кинокритик, радиоведущий.





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